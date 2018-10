Com 99% das urnas apuradas, o ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes, do DEM, foi eleito governador de Mato Grosso no primeiro turno, com 58,68% dos votos válidos. O democrata esteve em primeiro lugar em todas as pesquisas eleitorais.

Wellignton Fagundes (PR) ficou na segunda colocação com 19,57% dos votos. Já o atual governador, Pedro Taques, do PSDB, ficou em terceiro lugar, com 18,99%.

Acompanhe a apuração: