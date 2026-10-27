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Brasil

A declaração de Tarcísio de Freitas sobre a eleição presidencial

Governador de São Paulo pediu uma oposição vigilante e apresentou uma lista de ações classificada por ele como 'projeto de país'

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 15h39 | Atualizado em 27 out 2026, 15h52
As "ressalvas” do TCESP nas contas de Tarcísio às vésperas da eleição
As "ressalvas” do TCESP nas contas de Tarcísio às vésperas da eleição (Paulo Guereta/Governo Estado SP/.)
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A declaração de Tarcísio de Freitas sobre a eleição presidencial Priorize VEJA no Google

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), gravou vídeo para agradecer o apoio de quase 60 milhões de eleitores que votaram em Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial deste ano e criticou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao apresentar uma relação de propostas que classificou como “projeto de país”.

“A eleição passou, mas não passou o desejo de ministérios com gente técnica e séria, de um governo que corte gastos e tire o peso dos impostos das costas do cidadão, de um país que não gaste mais com juros da dívida do que com saneamento básico, saúde e educação, de um país que incentive quem empreende e tire as pessoas da vulnerabilidade, que corte privilégios antes de pedir sacrifício, que combate o crime de verdade, não só no discurso”, afirmou Tarcísio, apontado cada vez mais como um potencial presidenciável para 2030.

O governador de São Paulo afirmou ainda que reconhecer o resultado eleitoral não significa calar sobre os excessos. Segundo ele, entram na lista o uso da máquina, programas lançados fora do prazo e a interferência do Judiciário. “Tudo isso marcou esta eleição e precisa deixar lições.  Ontem (segunda-feira, 26), vimos investidores saindo, a Bolsa despencando, empresas perdendo valor, o câmbio disparando. As promessas de campanha precisam ser examinadas com rigor, porque a conta sempre chega para o contribuinte.  A eleição passou, mas a falta de confiança fica.  A direita brasileira recebeu das urnas uma responsabilidade, recebeu força no Congresso e nos Estados”, disse Tarcísio.

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Ainda segundo ele, a oposição no Congresso Nacional precisa ser vigilante, cobrar responsabilidade fiscal e melhorar a vida da população. “Se a economia piorar, não vai piorar só para quem votou de um lado, vai piorar para todos os brasileiros”, afirmou. Ao finalizar, o governador de São Paulo citou ainda que o Congresso terá um papel fundamental na pacificação do País, classificada por ele de “sonhada pacificação”, no aperfeiçoamento do sistema político e no funcionamento das instituições, “incluindo o Judiciário”.

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