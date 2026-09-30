Paraná Pesquisas revela como está a disputa entre JHC e Renan Filho em Alagoas
Na disputa pelo Senado, Marina JHC lidera seguida por Lira e Renan
Levantamento publicado nesta quarta-feira, 30, pelo Paraná Pesquisas mostra o candidato JHC (PSDB) com possibilidades de vencer a disputa pelo governo de Alagoas no primeiro turno. A disputa eleitoral em território alagoano tem quatro candidatos. O que mais se aproxima do primeiro colocado é Renan Filho (MDB). Os números da pesquisa para o primeiro turno são:
JHC (PSDB): 48,6%; Renan Filho (MDB): 43%; Lenilda Luna (UP): 0,7%; Márcio Jambo (Democrata): 0,4%; Nenhum / branco / nulo: 3,7%; Não sabe ou não opinou: 3,5%. No cenário de votos válidos, JHC aparece com 52,4%, enquanto Renan surge com 46,3%. Na sequência, Lenilda, 0,8%, e Jambo, 0,5%.
Em eventual segundo turno, JHC hoje atingiria 50,4% das intenções de voto, enquanto Renan marcaria 43,8%. Nenhum, branco ou nulo representariam hoje 3,5%. Já os que não sabem ou não responderam somariam 2,4%. Nos votos válidos, JHC atingiria 53,5%, enquanto Renan teria 46,5%.
Senado tem liderança de Marina JHC e disputa pelo segundo lugar entre Lira e Renan
Na disputa pelas duas cadeiras ao Senado Federal, a liderança está com Marina JHC (PSDB) que atingiu 45,6% das intenções de voto. Na sequência está Artur Lira (PP), com 41,6%, Renan (MDB), tem 36,9%, Davi Davino Filho (Republicanos), surge com 22,9%, e Dr. Wanderley (MDB), tem 15,2%. Já Alexandre Fleming (UP) tem 1,1% e Mariedson (Democrata) pontou 0,4%.
O instituto entrevistou 1.400 eleitores em 59 municípios alagoanos ente os dias 26 e 29 deste mês. O levantamento tem grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 2,7 pontos percentuais para os resultados gerais. Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n. AL-01237/2026.