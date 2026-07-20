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Brasil

“Ela era parte da família”, dizem ex-patrões de doméstica mantida em condições análogas à escravidão

Idosa será indenizada em aproximadamente 645 000 reais, após 52 anos de trabalho não remunerado

Por Gustavo Villela 20 jul 2026, 20h00 | Atualizado em 20 jul 2026, 22h29
Fachada de um prédio com letras prateadas em relevo formando MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO sob um céu azul claro
Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ) (ASCOM/MPT-RJ/Reprodução)
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“Ela era parte da família”, dizem ex-patrões de doméstica mantida em condições análogas à escravidão Priorizar nos meus resultados Google

O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro fechou um acordo com os ex-patrões de uma idosa que havia sido resgatada em condições análogas à escravidão, após uma inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com apoio da Polícia Federal, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no último dia 14.

 

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Pelo termo de ajustamento de conduta, os ex-chefes da empregada doméstica terão de pagar aproximadamente 645 000 reais em indenizações e verbas trabalhistas, cuja maior parte deve ser feita nos próximos 60 meses.

 

A inspeção foi desencadeada por uma denúncia cuja autoria não foi divulgada pelo órgão. Durante 52 anos, ela teve a mão de obra explorada sem pagamento de salários, ou outras formas de remuneração. A  trabalhadora era responsável por realizar todas as atividades domésticas da residência, além de cuidar do filho da empregadora quando criança.

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Durante a inspeção, foram ouvidos a trabalhadora e os empregadores, que afirmaram que ela era tratada como “parte da família”.

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O MPT-RJ afirmou em nota que a trabalhadora se encontra atualmente em um local seguro, onde recebe o acolhimento necessário.

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Indenização
trabalho escravo
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