Eduardo Paes sela paz com Maricá homenageando escola de samba

O prefeito da cidade do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) usou as redes sociais para celebrar a vitória da escola de samba União de Maricá pela Série Prata da Liga das Escolas de Samba do estado. A publicação poderia ser apenas uma celebração normal, se não fosse o fato de, em áudio vazado do prefeito, de 2016, ele tivesse chamado a cidade de “merd* de lugar”. O termo foi utilizado durante conversa, tornada pública pela Operação Lava Jato, com o presidente Lula (PT), que na época enfrentava investigação pela compra do Tríplex no Guarujá, pela qual foi inocentado. No mesmo ano, moradores do município chegaram a fazer uma “malhação de Judas” com o boneco de Paes, no sábado de Aleluia.

O prefeito garante, porém, que tudo são águas passadas e se considera “perdoado”. Em setembro de 2022, o político chegou a receber o título de “cidadão de Maricá” e foi homenageado pelo time de futebol local. Nesse carnaval, Paes escreveu: “Eu tinha certeza que chegaríamos lá! É campeã! É campeã! Viva Maricá”. Em resposta, muitos seguidores deixaram claro que não se esqueceram do episódio: “você não presta”, disse um e “Por isso que eu te amo e odeio na mesma proporcionalidade”, escreveu outro.