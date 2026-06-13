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Brasil, Política

Eduardo Bolsonaro pede rompimento com o Novo em resposta a Zema

Atrito advém de críticas do ex-governador de Minas Gerais aos laços entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 13h45 | Atualizado em 13 jun 2026, 15h39
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)
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Eduardo Bolsonaro pede rompimento com o Novo em resposta a Zema Priorize VEJA no Google

Na manhã deste sábado, 13, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) utilizou o X, antigo Twitter, para rebater críticas feitas pelo ex-governador mineiro Romeu Zema a Flávio Bolsonaro e sugerir rompimento brusco entre sua família e o Partido Novo.

O atrito começou quando Zema concedeu entrevista ao portal Brasil Paralelo e frisou sua indignação quanto aos laços entre Flávio e Daniel Vorcaro, protagonista do escândalo do Banco Master. Para o político mineiro, “quem anda com bandido merece ser visto com cautela”. A fala foi republicada por um perfil no X e chegou até Eduardo, que acusou Zema de estar consumido pela inveja.

“Que postura vagabunda, critica Flávio Bolsonaro apenas porque ele queria estar no lugar do Flávio. Por mim rompia geral com o Partido Novo”, escreveu.

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No passado, Zema já foi mais próximo da família Bolsonaro e chegou a ser cogitado como vice na candidatura de Flávio. Suas críticas a Vorcaro o distanciaram do núcleo e, hoje, o posto tem Júlia Zanatta como candidata mais forte, endossada por Eduardo.

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Daniel Vorcaro
Eduardo Bolsonaro
Flávio Bolsonaro
Partido Novo
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Romeu Zema
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