Eduardo Bolsonaro pede rompimento com o Novo em resposta a Zema

Na manhã deste sábado, 13, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) utilizou o X, antigo Twitter, para rebater críticas feitas pelo ex-governador mineiro Romeu Zema a Flávio Bolsonaro e sugerir rompimento brusco entre sua família e o Partido Novo.

O atrito começou quando Zema concedeu entrevista ao portal Brasil Paralelo e frisou sua indignação quanto aos laços entre Flávio e Daniel Vorcaro, protagonista do escândalo do Banco Master. Para o político mineiro, “quem anda com bandido merece ser visto com cautela”. A fala foi republicada por um perfil no X e chegou até Eduardo, que acusou Zema de estar consumido pela inveja.

“Que postura vagabunda, critica Flávio Bolsonaro apenas porque ele queria estar no lugar do Flávio. Por mim rompia geral com o Partido Novo”, escreveu.

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No passado, Zema já foi mais próximo da família Bolsonaro e chegou a ser cogitado como vice na candidatura de Flávio. Suas críticas a Vorcaro o distanciaram do núcleo e, hoje, o posto tem Júlia Zanatta como candidata mais forte, endossada por Eduardo.