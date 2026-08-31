Edson Fachin inaugura pauta coletiva no STF, com todos os ministros indicando processos

A pauta do plenário do STF em setembro foi definida, pela primeira vez, de forma conjunta por todos os ministros. O presidente da Corte, Edson Fachin, consultou todos os gabinetes, que indicaram os processos que deveriam integrar a lista de julgamentos do mês.

Na primeira sessão do mês, na quarta-feira, o STF deve proclamar o resultado do julgamento sobre a validade da cobrança de contribuição previdenciária sobre a receita bruta do empregador rural ao Fundo de Assistência do Trabalhador Rural (Funrural).

Para as próximas semanas, um dos destaques é a ação que discute mudanças nas regras da licença-maternidade, incluindo a equiparação entre maternidade biológica e adotiva e a possibilidade de compartilhamento do período de afastamento entre os responsáveis pela criança.

Ainda serão discutidos os limites para o acesso a dados sigilosos em investigações, a aplicação do Estatuto da Pessoa Idosa a reajustes de planos de saúde por faixa etária e o direito de recusa à transfusão de sangue por motivo de crença religiosa.