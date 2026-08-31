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Brasil

Edson Fachin inaugura pauta coletiva no STF, com todos os ministros indicando processos

Lista de julgamentos de setembro foi construída com indicações de todos os gabinetes

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 06h01
Homem idoso, branco, de óculos e bigode, veste terno azul, camisa branca, gravata vinho e toga preta, sentado em cadeira de couro marrom. Ele está em uma mesa de madeira com microfones, um notebook com o logo do STF, álcool em gel e canetas coloridas. O fundo é uma parede de mármore claro com detalhes em arco
O presidente do STF, Edson Fachin, durante sessão (Gustavo Moreno/STF)
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A pauta do plenário do STF em setembro foi definida, pela primeira vez, de forma conjunta por todos os ministros. O presidente da Corte, Edson Fachin, consultou todos os gabinetes, que indicaram os processos que deveriam integrar a lista de julgamentos do mês.

Na primeira sessão do mês, na quarta-feira, o STF deve proclamar o resultado do julgamento sobre a validade da cobrança de contribuição previdenciária sobre a receita bruta do empregador rural ao Fundo de Assistência do Trabalhador Rural (Funrural).

Para as próximas semanas, um dos destaques é a ação que discute mudanças nas regras da licença-maternidade, incluindo a equiparação entre maternidade biológica e adotiva e a possibilidade de compartilhamento do período de afastamento entre os responsáveis pela criança.

Ainda serão discutidos os limites para o acesso a dados sigilosos em investigações, a aplicação do Estatuto da Pessoa Idosa a reajustes de planos de saúde por faixa etária o direito de recusa à transfusão de sangue por motivo de crença religiosa.

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