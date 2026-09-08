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Brasil

Edson Fachin adia reunião que teria com a OAB para tratar de crise no STF

Entidade promove mobilização nacional para que nada fique sem apuração no Supremo

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 07h05 | Atualizado em 8 set 2026, 07h32
Homem idoso de cabelos brancos, bigode e óculos, vestido com terno azul-marinho, gravata estampada e toga preta, sentado em uma cadeira de couro marrom em um ambiente formal. Ele olha para a direita, com microfones à sua frente sobre uma mesa de madeira, ao lado de um frasco de álcool em gel e um porta-canetas
O presidente do STF, Edson Fachin (Alejandro Zambrana/STF)
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Edson Fachin adia reunião que teria com a OAB para tratar de crise no STF Priorizar nos meus resultados Google

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin adiou a reunião que teria, nesta quarta-feira, com a OAB para tratar do escândalo das mensagens de Daniel Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes.

O Conselho Federal da entidade cobrou uma investigação rigorosa e imparcial do caso. Em nota divulgada em 1º de setembro, a OAB manifestou preocupação com os efeitos da crise sobre as instituições democráticas durante o período eleitoral.

A entidade defendeu a investigação dos fatos — independentemente de quem esteja envolvido — com respeito ao direito de defesa e à presunção de inocência.

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Na reunião agora desmarcada, a entidade pretendia reiterar esses argumentos a Fachin e ouvir do presidente da Corte quais providências ele tomaria para lidar com a crise.

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