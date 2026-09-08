Edson Fachin adia reunião que teria com a OAB para tratar de crise no STF

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O ministro Edson Fachin, presidente do STF, adiou a reunião com a OAB para discutir o escândalo das mensagens de Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes. A entidade havia cobrado uma investigação rigorosa e imparcial do caso, expressando preocupação com a crise nas instituições democráticas em período eleitoral.

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Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin adiou a reunião que teria, nesta quarta-feira, com a OAB para tratar do escândalo das mensagens de Daniel Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes.

O Conselho Federal da entidade cobrou uma investigação rigorosa e imparcial do caso. Em nota divulgada em 1º de setembro, a OAB manifestou preocupação com os efeitos da crise sobre as instituições democráticas durante o período eleitoral.

A entidade defendeu a investigação dos fatos — independentemente de quem esteja envolvido — com respeito ao direito de defesa e à presunção de inocência.

Na reunião agora desmarcada, a entidade pretendia reiterar esses argumentos a Fachin e ouvir do presidente da Corte quais providências ele tomaria para lidar com a crise.

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