Edson Fachin adia reunião que teria com a OAB para tratar de crise no STF
Entidade promove mobilização nacional para que nada fique sem apuração no Supremo
Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin adiou a reunião que teria, nesta quarta-feira, com a OAB para tratar do escândalo das mensagens de Daniel Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes.
O Conselho Federal da entidade cobrou uma investigação rigorosa e imparcial do caso. Em nota divulgada em 1º de setembro, a OAB manifestou preocupação com os efeitos da crise sobre as instituições democráticas durante o período eleitoral.
A entidade defendeu a investigação dos fatos — independentemente de quem esteja envolvido — com respeito ao direito de defesa e à presunção de inocência.
Na reunião agora desmarcada, a entidade pretendia reiterar esses argumentos a Fachin e ouvir do presidente da Corte quais providências ele tomaria para lidar com a crise.