Edson Fachin abre sessão no STF como se nada tivesse acontecido na Corte

O presidente do STF, Edson Fachin, procurou demonstrar normalidade na sessão plenária desta quarta-feira, um dia após o julgamento repleto de bate-bocas e discordâncias entre os ministros.

Fachin cumprimentou todos os magistrados, como de praxe, e seguiu para a análise de um dos itens da pauta, uma discussão sobre o alcance da imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) para empresas do setor imobiliário.

Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes não estão presentes, nem mesmo por vídeo.

Na terça-feira ocorreu uma sessão extraordinária que deveria ter decidido sobre a abertura ou não de uma investigação contra o ministro Moraes, por sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro.

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Entretanto, em meio a diversas discussões entre os ministros, o debate não avançou e foi interrompido por um pedido de vista de Flávio Dino, ainda em uma questão de ordem preliminar.

O raio-x dos ministros do STF