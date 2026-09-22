Edital vai destinar recursos para bares e casas de shows em Salvador, Recife e Rio

A Embratur e o Instituto Futuros irão lançar o edital Palcos do Brasil, destinado a bares, clubes culturais e casas de espetáculo de pequeno e médio porte, de até 800 lugares, em Salvador, Recife e Rio de Janeiro.

A seleção pública vai contemplar até cinco espaços — dois em Salvador, dois em Recife e um no Rio de Janeiro —, que receberão 70. 000 cada um para custear no mínimo oito apresentações musicais ao vivo, com cachês compatíveis com o mercado local.

Os recursos também poderão ser usados em melhorias técnicas do espaço, como som, iluminação e acessibilidade.