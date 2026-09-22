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Edital vai destinar recursos para bares e casas de shows em Salvador, Recife e Rio

Iniciativa da Embratur e Instituto Futuros vai direcionar 70.000 reais para cinco estabelecimentos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 13h30
Silhueta de uma pessoa com dreadlocks, de perfil, segurando um microfone e cantando. Ao fundo, uma projeção colorida em tons de laranja e amarelo
Edital é iniciativa do Instituto Futuros (./Divulgação)
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Edital vai destinar recursos para bares e casas de shows em Salvador, Recife e Rio Priorizar nos meus resultados Google

A Embratur e o Instituto Futuros irão lançar o edital Palcos do Brasil, destinado a bares, clubes culturais e casas de espetáculo de pequeno e médio porte, de até 800 lugares, em Salvador, Recife e Rio de Janeiro.

A seleção pública vai contemplar até cinco espaços — dois em Salvador, dois em Recife e um no Rio de Janeiro —, que receberão 70. 000 cada um para custear no mínimo oito apresentações musicais ao vivo, com cachês compatíveis com o mercado local.

Os recursos também poderão ser usados em melhorias técnicas do espaço, como som, iluminação e acessibilidade.

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