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Brasil

Edital do concurso no TRT 8 é publicado com salários iniciais de até R$ 16 mil; confira

Seleção contempla 24 cargos; inscrições serão abertas na segunda-feira, 5 de outubro

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 10h52
Fachada de um prédio cinza com janelas espelhadas, exibindo a inscrição Justiça do Trabalho em azul e o número 746. Sombras de folhas de palmeira projetam-se na parede, e há uma área verde abaixo
Fachada do TRT-8 em Belém, prédio sede (ASCOM8/Divulgação)
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Edital do concurso no TRT 8 é publicado com salários iniciais de até R$ 16 mil; confira Priorize VEJA no Google

O Tribunal Regional do Trabalho da Região (TRT 8), que abrange Pará e Amapá, publicou nesta sexta-feira, 2, o edital de seu novo concurso público. A seleção será organizada pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e contempla cargos de analista e técnico judiciário, com remunerações iniciais que chegam a R$ 16.040,88. Todas as oportunidades previstas no documento são destinadas à formação de cadastro de reserva. O assunto está em alta no Google Trends.

As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira, 5 de outubro, e seguem até 5 de novembro. As provas objetivas e discursivas estão previstas para 17 de janeiro de 2027, em Belém, Marabá e Santarém, no Pará, e Macapá, no Amapá.

Quais são os cargos e salários do concurso do TRT 8?

Para analista judiciário, a remuneração inicial é de R$ 16.040,88, com taxa de inscrição de R$ 110. As oportunidades são para formação de cadastro de reserva nas seguintes áreas e especialidades:

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  • Área Judiciária;
  • Área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador Federal;
  • Área Administrativa;
  • Tecnologia da Informação;
  • Contabilidade;
  • Estatística;
  • Comunicação Social;
  • Arquitetura;
  • Arquivologia;
  • Biblioteconomia;
  • Enfermagem;
  • Engenharia Civil;
  • Engenharia Elétrica;
  • Engenharia de Segurança do Trabalho;
  • Medicina;
  • Medicina do Trabalho;
  • Odontologia;
  • Psicologia;
  • Serviço Social;
  • História.

Para técnico judiciário, a remuneração inicial é de R$ 9.776,71, e a taxa de inscrição será de R$ 90. O edital prevê cadastro de reserva para:

  • Área Administrativa;
  • Enfermagem;
  • Tecnologia da Informação;
  • Agente da Polícia Judicial.
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No caso de Agente da Polícia Judicial, a remuneração ainda pode contar com a Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), de R$ 1.425,77, conforme as condições estabelecidas no edital.

Apesar da denominação de técnico judiciário, todas as oportunidades exigem formação de nível superior. Para a Área Administrativa, é aceita graduação em qualquer área, incluindo licenciatura plena e curso de tecnólogo. Para Agente da Polícia Judicial, além da graduação em qualquer área, é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior. As demais especialidades possuem requisitos específicos de formação.

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Como fazer a inscrição?

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas, entre 10h de 5 de outubro e 23h59 de 5 de novembro, no horário de Brasília. Durante o procedimento, o candidato deverá escolher a cidade onde pretende realizar as provas e indicar, em ordem de preferência, as localidades da jurisdição do TRT 8 onde deseja ser lotado.

As taxas são de R$ 110 para analista e R$ 90 para técnico. O boleto poderá ser gerado até as 22h de 6 de novembro, data que também corresponde ao último dia previsto no cronograma para pagamento da inscrição.

Poderão solicitar isenção da taxa os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que sejam membros de família de baixa renda e os doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O pedido deverá ser apresentado entre 5 e 9 de outubro.

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Quando serão as provas do TRT 8?

As provas objetivas e discursivas estão previstas para 17 de janeiro de 2027. Os candidatos a analista farão os exames no período da manhã, enquanto as avaliações de técnico ocorrerão à tarde. As aplicações serão realizadas em Belém, Marabá, Santarém e Macapá.

Para todos os cargos, a prova objetiva terá 60 questões de múltipla escolha, sendo 20 de Conhecimentos Gerais e 40 de Conhecimentos Específicos. O tempo total previsto para as avaliações é de 4 horas e 30 minutos.

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Os candidatos a analista da Área Judiciária e a Oficial de Justiça Avaliador Federal também farão uma prova discursiva de estudo de caso. Nas demais especialidades de analista e em todos os cargos de técnico haverá prova discursiva de redação. Para agente da Polícia Judicial, o concurso prevê ainda Teste de Aptidão Física (TAF), marcado inicialmente para os dias 24 e 25 de abril de 2027.

Cronograma:

  • Inscrições: de 5 de outubro a 5 de novembro;
  • Pedidos de isenção da taxa: de 5 a 9 de outubro;
  • Último dia para pagamento da taxa: 6 de novembro;
  • Convocação para as provas: 8 de dezembro;
  • Provas objetivas e discursivas: 17 de janeiro de 2027;
  • Divulgação dos gabaritos: 18 de janeiro de 2027;
  • Resultado preliminar: 9 de março de 2027;
  • Resultado definitivo das provas objetivas e discursivas: 14 de abril de 2027;
  • Teste de Aptidão Física para Agente da Polícia Judicial: 24 e 25 de abril de 2027.

As datas previstas no cronograma poderão sofrer alterações, conforme estabelece o edital.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da publicação da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação uma vez pelo mesmo período. Como todas as opções são para cadastro de reserva, as nomeações dependerão do surgimento ou criação de vagas, da disponibilidade orçamentária e das autorizações previstas pelo Tribunal. 

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