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Brasil

‘É o pagamento mais importante que temos’, diz Vorcaro sobre contrato com esposa de Moraes

Ex-banqueiro demonstrou irritação ao perceber que parcela para escritório Barci de Moraes atrasou. 'Pode pagar sem nota'

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 13h54 | Atualizado em 1 set 2026, 14h02
Viviane Barci de Moraes e Alexandre de Moraes
Viviane Barci de Moraes e Alexandre de Moraes durante sessão no STF (Albino Oliveira - Ascom MDA/Divulgação)
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‘É o pagamento mais importante que temos’, diz Vorcaro sobre contrato com esposa de Moraes Priorizar nos meus resultados Google

Em mensagens extraídas do celular Daniel Vorcaro, do Banco Master, a Polícia Federal encontrou diálogos em que mostram o ex-banqueiro irritado ao saber do atraso em uma parcela de pagamento para o escritório Barci de Moraes, pertencente a Viviane, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

“Na sequência dos fatos, alguns minutos depois, Daniel Bueno Vorcaro diz a sua funcionária, em contato salvo como “Romy Banco Master”

que o pagamento para o Escritório Barci de Moraes não pode ‘atrasar um dia’, pois ‘É o pagamento mais importante que temos’. Na sequência, Vorcaro complementa que ‘pode pagar sempre, sem nota’, depois finaliza ‘Do jeito que for’.

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Conforme revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo, o ministro Moraes analisou o contrato de prestação de serviços que o escritório Barci de Moraes firmou com Vorcaro.

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Em nota, além de confirmar a intervenção do magistrado, o escritório diz que não há nada de ilícito na conduta do ministro. Segundo a banca, ele teria apenas analisado a “existência de impedimentos legais para a contratação”, por conta do vínculo com o Supremo. O posicionamento também afirma que Moraes não tem nenhum caso do Master sob sua relatoria, nem mesmo na Turma da qual ele faz parte.

Trechos das investigações da Polícia Federal também mostram que Vorcaro trocou mensagens com Alexandre de Moraes antes da sua prisãoO banqueiro teria perguntado a Mores se “Galípolo tá sabendo”, se conseguimos fazer algo” e “acha que segunda já tenho que estar fora?”. Essas mensagens teriam sido trocadas antes da primeira prisão de Vorcaro, no dia 17 de novembro do ano passado, uma segunda-feira de noite. Ele foi detido pela PF enquanto tentava embarcar em um jato particular rumo a Malta e depois para Dubai, nos Emirados Árabes. Ele estava tentando vender o Master.

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Outro trecho dessa mesma investigação mostra que Vorcaro autorizou cartões de crédito para os dois filhos do ministro. O limite de cada um seria de R$ 300 mil. Essas investigações foram enviadas ao gabinete do ministro André Mendonça, relator do caso Master no STF.

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Alexandre de Moraes
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