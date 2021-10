E não era cena de filme catástrofe: as tempestades de areia no Brasil

No dia 26 de setembro, o céu sobre algumas cidades do centro e norte do estado de São Paulo e do sul de Minas Gerais ficou repentinamente turvo. Um rolo compressor de vento e poeira passou por essas regiões a quase 100 quilômetros por hora, deixando um rastro de sujeira e destruição que espalhou medo e gerou prejuízos. O bairro de Nossa Senhora do Carmo, na cidade mineira de Frutal, transformou-se por horas em cenário de filme catástrofe ou de ficção científica futurista — a depender do gosto do espectador. Uma coisa, no entanto, é assistir a esse espetáculo, chamado de haboob nos países asiáticos, onde costuma acontecer com mais frequência, no conforto de uma poltrona e em uma tela. Outra bem diferente é vivenciar in loco o resultado de temporais que entram em contato com o solo quente e seco, levantando paredes de areia, detritos e vegetação rasteira que podem atingir quilômetros de altura. Tudo isso se explica pelas condições climáticas adversas nos locais atingidos. Segundo meteorologistas, a falta de chuva prolongada e as precipitações abaixo dos padrões históricos na região favorecem esses fenômenos, que começam como tempestades comuns, evoluem para formações assustadoras e, no prazo de horas, acabam perdendo a força e se dissipando. No mapa de seca divulgado periodicamente pela Agência Nacional de Águas (ANA), pode-se atestar que as áreas de secura extrema estão associadas aos eventos recentes. É mais um alerta e um chamado para que se cuide do meio ambiente.

Publicado em VEJA de 6 de outubro de 2021, edição nº 2758