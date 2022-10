É falso áudio que acusa Justiça Eleitoral de provocar abstenção de idosos

Atualizado em 19 out 2022, 11h46 - Publicado em 19 out 2022, 11h30

Por Gustavo Silva

Durante esta semana, que começou no dia 16, um áudio com informações inverídicas sobre a lisura do processo eleitoral chamou a atenção do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

O conteúdo divulgado em grupos de WhatsApp bolsonaristas indicava que um idoso, ao votar no primeiro turno, recebeu já o canhoto da votação do segundo turno, que ainda irá acontecer. Ainda segundo a gravação, foi avisado por mesários da zona eleitoral de que ele “não precisaria ir no segundo turno, porque o voto já seria computado”. E que isso teria acontecido com outros eleitores também idosos.

Procurado, o TRE-PA esclareceu que o eleitor já se pronunciou sobre o acontecido e revelou ter ficado surpreso com a repercussão de “um mal-entendido”. Como o votante foi identificado por biometria, não há possibilidade de duplicidade dos votos e o comprovante de votação do segundo turno foi entregue por equívoco ao senhor, “uma vez que ficam colados um ao outro no caderno de votação”. O fato de ter recebido os dois, no entanto não invalida o fato de que ele está ato a votar, ao contrário do que fora indicado no WhatsApp.