‘É como uma facada’, diz ex-ministro de Meio Ambiente, aliado de Marina

Integrante do grupo de transição do governo Lula na área de Meio Ambiente, e ex-ministro da pasta no segundo mandato do presidente, o deputado Carlos Minc (PSB) afirma que o ministério, sob o comando de Marina Silva, enfrenta momento de desmantelamento por conta da atuação do Congresso Nacional. Ele destaca a perda do Cadastro Ambiental Rural: “É como dar uma facada na pasta”, diz o ex-ministro. A fragilidade política do governo diante do Congresso, no entanto, preocupa aliados da ministra. Na avaliação de aliados, falta voto para manter as decisões estruturais do governo.

Além de perder atribuições no Ministério, Marina também esta, em especial nesta quarta-feira, 24, diante de uma queda de braço com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Em falas simultâneas na Câmara e no Senado, os dois ministros discordaram frontalmente sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, obra cuja licença foi vetada pelo Ibama. Também nesta quarta, a Petrobras anunciou que pedirá novamente autorização ao Ibama para a exploração. “Não adianta demitir a Marina ou o presidente do Ibama. O relatório (de 40 páginas) e repleto de explicações técnicas para o veto. E uma resposta nova do órgão deve demorar vetos”, disse Minc, que tem falado com a ministra nos últimos dias. “Hoje a questão ambiental é muito mais essencial para o governo do que há 15 anos. É bandeira internacional do presidente Lula. Zero possibilidade de ela ser demitida”, afirma Minc.