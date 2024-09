Duas toneladas de produtos piratas com a marca Rock in Rio são apreendidas

Um total de duas toneladas de copos, camisas, chapéus, bonés e outros produtos falsificados com a marca Rock in Rio foi apreendido nesta quinta-feira, 19, pela polícia no Centro do Rio. Na operação, da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) com o Ministério Público, quatro pessoas responsáveis pelas lojas onde o material era comercializado foram presas.

Os produtos piratas, afirma a Polícia Civil, seriam distribuídos para ambulantes e vendidos nesta segunda semana do festival. No primeiro dia do evento, na semana passada, foram apreendidos 5,3 mil copos, 185 bonés e milhares de porta-copos, todos falsificados. Dois homens acabaram presos em flagrante, na Barra da Tijuca.

No dia seguinte, mais itens piratas com a marca Rock in Rio foram localizados: desta vez, num caminhão. Além de copos e alças porta-copos, havia uma máquina de cartão de crédito e um credencial falsa. Até o momento, mais de 15 mil itens foram encontrados e dez suspeitos, presos.