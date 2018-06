Duas embarcações naufragam no Rio e quatro pessoas morrem

Duas embarcações de pescadores naufragaram na Baía de Sepetiba, região metropolitana do Rio, por volta das 0h20 desta sexta-feira, 8. Segundo o Corpo de Bombeiros, os barcos afundaram com 21 pessoas a bordo.

De acordo com a corporação, o número é provisório e ainda pode aumentar. Dezenove pessoas foram resgatadas, quatro sem vida. Os 16 sobreviventes foram levados ao Hospital Municipal Pedro ll e a UPA de Santa Cruz.

As buscas iniciaram na madrugada desta sexta e permanecem até agora, com ajuda de guarda-vidas, embarcações, mergulhadores e aeronaves. Os quarteis de bombeiros de Sepetiba, Angra dos Reis, Barra da Tijuca e o Grupamento Águia estão envolvidos no resgate. A causa do acidente ainda é desconhecida.

(Com Estadão Conteúdo)