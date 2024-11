Duas em cada dez mulheres já foram ameaçadas de morte por parceiros no Brasil

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, em parceria com a Consulting do Brasil, revela que duas em cada dez brasileiras (21%) já sofreram ameaçaa de morte por parceiros ou ex-parceiros românticos, e 60% conhecem alguém que passou por essa situação. As mulheres negras (pretas e pardas) são as mais afetadas por essa violência. O levantamento, divulgado nesta segunda-feira, 25, foi feito através de um questionário online com mais de 1300 resposta em outubro deste ano.

Apoiado pelo Ministério das Mulheres, o estudo “Medo, ameaça e risco” ainda aponta que seis em cada dez vítimas romperam com o agressor após a intimidação. 30% delas chegaram a denunciar na polícia e 17% buscaram medidas protetivas. Há entre a ala feminina uma desconfiança generalizada sobre a eficácia do sistema de justiça. 80% analisam que os policiais não tratam as ameaças com a devida seriedade e 65% acreditam que os agressores permanecem impunes.

Apesar de sentirem medo, 42% das participantes concordaram com a afirmação de que as mulheres ameaçadas de morte imaginam que os agressores jamais vão colocar em prática o que prometem.