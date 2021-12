Dr. Jairinho e Monique se encontram pela primeira vez desde a prisão

Acusados pela morte do menino Henry Borel, o ex-vereador e padrasto dele, Dr. Jairinho, e a mãe da criança, Monique Medeiros, se reencontraram pela primeira vez nesta terça-feira (14) desde que foram presos, no dia 8 de abril. Ambos estavam na audiência que contou com depoimentos de testemunhas do caso, no Tribunal de Justiça do Rio.

Sentados em fileiras diferentes no banco dos réus, o ex-casal sequer trocou olhares ao longo de toda a audiência, indo na direção contrária da estratégia utilizada no início das investigações, quando faziam questão de alegar que viviam felizes e unidos.

Entre os depoimentos já colhidos nesta terça, está o do pai do ex-vereador, o deputado estadual Coronel Jairo (Solidariedade), como testemunha da defesa do filho. Houve ainda o da cabeleireira de Monique, Tereza Cristina dos Santos, cuja presença foi solicitada pelo promotor Fábio Vieira.

“Meu Deus, será que eu moro com um psicopata há 40 anos e não sei? Foi o que pensei, mas sou estudioso, li nove livros de psicopatia, livros de serial killer, e percebi que a psicopatia não se encaixava no Jairinho”, disse Jairo, alegando a inocência do filho.

Já a cabeleireira relatou no tribunal que ouviu Henry, de 4 anos, perguntar à mãe numa ligação de vídeo se ele a atrapalhava. A pergunta teria sido feita após o menino ouvir essa afirmação de Jairinho, no dia 12 de fevereiro – cerca de um mês antes da morte. A ligação foi feita pela então babá de Henry, Thayná de Oliveira Ferreira. “Eu me lembro do menino perguntando para a mãe se ele a atrapalhava”, afirmou Tereza.

