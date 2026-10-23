Douglas Ruas anunciará quatro mulheres para o secretariado na próxima terça-feira

O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), anunciará na próxima terça-feira os nomes de quatro mulheres que integrarão seu secretariado. A divulgação dará sequência à montagem da equipe do futuro governo, cujo primeiro nome definido foi o da vice-governadora eleita, Fernanda Louback (PL).

Como antecipou o Radar, Louback ficará à frente de uma secretaria voltada às políticas para mulheres e à inclusão. A pasta terá a missão de articular ações de defesa dos direitos das mulheres e das pessoas com deficiência nas diferentes áreas da administração estadual.

A proposta é que a atuação da vice alcance também o planejamento e a execução de programas de outras secretarias. Além de conduzir as iniciativas da própria pasta, Louback será responsável por coordenar a integração dessas políticas com os demais setores do governo que Ruas assumirá em janeiro.