Doria se desculpa por viagem a Miami: ‘Não tenho compromisso com o erro’

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), se desculpou por ter viajado a Miami em meio à pandemia. Já de volta à capital paulista nesta quinta-feira, 24, o tucano publicou um vídeo nas redes sociais para “reconhecer o erro” e explicar o motivo da viagem que havia feito com sua mulher, Bia Doria.

O governador anunciou que retornaria ao Brasil horas após chegar aos EUA na quarta-feira 23. A volta ocorreu depois de seu vice, Rodrigo Garcia, ser diagnosticado com Covid-19. Ao todo, Doria ficaria dez dias na Flórida.

“Quero transmitir as minhas desculpas. Desculpas àqueles que imaginaram que eu estivesse deixando a cidade e o estado de São Paulo depois de medidas restritivas para desfrutar uma vida confortável, com menos restrições, em Miami”, disse.

“Não houve essa intenção. Não houve esse gesto de pouca responsabilidade da minha parte. Mas, mesmo assim, peço desculpas. Eu não tenho compromisso com o erro. Já disse isso algumas vezes. E sempre que cometer um erro, eu serei o primeiro a reconhecer e pedir desculpas”, acrescentou.

Meu pedido de desculpas aos brasileiros de SP. Reconheço o erro e esclareço a viagem que fiz aos Estados Unidos. Já de volta a São Paulo em menos de 24 horas, reassumo o Governo do Estado.

De acordo com o governador, a viagem foi para participar de palestras. “Eu planejei de atender dois convites pra duas conferências na Flórida que há muitos meses eu havia recebido e pelas circunstâncias não pude atender. Desta feita, atendi ao convite e estabeleci com a Bia que passaríamos dez dias de um total de trinta que eu poderia ter de férias, como governador ou qualquer outro servidor público”, ressaltou o político.

Doria foi criticado nas redes sociais por viajar com a mulher durante o endurecimento das regras da quarentena no período de festas. As medidas mais restritivas foram anunciadas na terça-feira 22 por representantes do governo paulista. De acordo com o anúncio, nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro só devem funcionar serviços essenciais.