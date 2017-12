Doria encontra Huck: ‘Você fez o certo’

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), encontrou na última terça-feira o apresentador de TV Luciano Huck em um evento de premiação na capital paulista. Os dois se cumprimentaram e trocaram poucas palavras. “Você fez o certo. Eu apanhei muito”, disse o prefeito a Huck, segundo uma fonte que ouviu a conversa, mostrando certo arrependimento por ter almejado a presidência da República.

Até duas semanas atrás, os dois eram considerados fortes candidatos ao cargo mais alto do Executivo, mas, por circunstâncias diferentes, desistiram do projeto. Doria não decolou nas pesquisas e viu o seu padrinho político, o governador Geraldo Alckmin (PSDB), cacifar-se como o principal nome do partido para 2018. Pressionado pela família, Huck anunciou que irá participar da renovação da política “sem ser político”.

Alckmin será nomeado presidente do PSDB em convenção neste sábado, o que deve consolidar a sua candidatura ao Planalto. Com a ascensão do padrinho, o prefeito agora cogita ser o sucessor do governador no Palácio dos Bandeirantes. Mas o caminho não vai ser fácil, uma vez que o senador José Serra (PSDB) entrou na disputa. “Doria era o candidato natural ao cargo, mas depois do que fez vai ter que disputar as prévias”, diz um aliado próximo de Alckmin.