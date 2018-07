Doria anuncia deputado Rodrigo Garcia como vice em SP

O ex-prefeito João Doria (PSDB) largou na frente e é o primeiro, entre os principais pré-candidatos, a confirmar o nome do seu companheiro de chapa na disputa pelo governo de São Paulo: será o deputado federal Rodrigo Garcia (DEM), ex-secretário de Desenvolvimento e de Habitação nos governos tucanos e atual líder do DEM na Câmara dos Deputados.

A escolha de Garcia marca a volta da composição entre PSDB e DEM no estado após oito anos. Em 2010, Guilherme Afif foi eleito vice-governador na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB) quando ainda era filiado ao partido, tendo saído da legenda para ajudar a fundar o PSD em 2011.

Com a ascendência sobre a bancada no Legislativo e seu histórico mais próximo ao PSDB, Garcia é visto como um nome que pode ajudar a aumentar as chances de uma aliança nacional do seu partido com a pré-candidatura de Alckmin à Presidência. O presidente nacional do DEM, o prefeito de Salvador ACM Neto, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), confirmaram presença no lançamento do nome de Garcia nesta sexta-feira, 20, em um hotel de São Paulo.

Em reunião na noite de quarta-feira, o partido do agora vice de Doria acertou que vai aderir em bloco, ao lado de PP, PRB, PR e Solidariedade, a uma única candidatura para o Planalto. Até o final da semana, a expectativa é que decidam se o escolhido será o candidato do PSDB ou Ciro Gomes (PDT). O chefe nacional do PRB, o ex-ministro da Indústria Marcos Pereira, também virá à capital paulista para o evento de amanhã.

Assim como a campanha vitoriosa de João Doria para a prefeitura de São Paulo em 2016, a coligação regional será batizada de “Acelera São Paulo”. Para as duas vagas em disputa no Senado, serão indicados os deputados federais Mara Gabrilli e Ricardo Trípoli, ambos do PSDB.

Outras chapas

Em comunicado nesta quinta-feira, o Podemos confirmou que o vereador paulistano Mário Covas Neto, filho do ex-governador Mário Covas, vai ser candidato ao Senado na chapa do atual governador Márcio França (PSB), conforme antecipado por VEJA. Covas Neto foi cotado para ser o vice na chapa de França, mas a legenda decidiu mantê-lo na disputa pelo legislativo federal.

Até agora, nem França, que aparece em terceiro nas pesquisas, nem Paulo Skaf (MDB) ou Luiz Marinho (PT) anunciaram seus companheiros para a disputa. Sem alianças até agora, Skaf e Marinho podem acabar com soluções caseiras. Para o Senado, na chapa do emedebista é esperada a presença da senadora Marta Suplicy (MDB) como candidata à reeleição, enquanto o petista vai apostar em dois nomes do próprio partido: o vereador Eduardo Suplicy e o ex-secretário municipal de Transportes Jilmar Tatto.