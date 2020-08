Doria adia volta às aulas nas redes pública e privada para 7 de outubro

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta sexta-feira, 7, que o retorno das aulas nas redes pública e privada foi adiada para 7 de outubro em todo estado. De acordo com o plano de retomada do governo estadual, o retorno estava previsto para o início de setembro.

As unidades de ensino vão poder abrir as portas a partir de 8 de setembro para atividades diversas, mas ainda sem a obrigatoriedade de cumprir o currículo escolar, o que deve ocorrer somente a partir de 7 de outubro. De acordo com o plano estadual, a retomada das aulas deveria ocorrer quatro semanas após 80% da população atingir a fase amarela de flexibilização. Atualmente, somente a capital, região metropolitana, Baixada Santista e a região de Araraquara, São Carlos, São João da Boa Vista e Registro cumprem esses critérios, o que representa cerca de 60% do estado.

O anúncio teve reação de entidades de professores da rede pública, que alegam não terem segurança para receber os alunos no momento em que o estado acumula altas nos números de casos registrados e de mortes. Ao menos cinco prefeituras da região do Grande ABC (Vargem Grande Paulista, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Santo André) anunciaram que a volta às aulas só irão ocorrer no próximo ano.

