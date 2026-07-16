Dono de joalheria na Barra da Tijuca é alvo de operação por venda de relógio falso de R$ 200 mil

A Polícia Civil cumpriu nesta quinta-feira, 6, mandados de busca e apreensão contra André Vinícius Peralta, de 55 anos, dono de uma joalheria em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Ele é investigado por vender um relógio de luxo falso por R$ 200 mil. Peralta teria um Patek Philippe, uma fabricante suíça de luxo, modificado com componentes da China.

A vítima teria recebido uma garantia de que o relógio era autêntico durante a compra, mas enviou o produto à perícia técnica especializada. A avaliação constatou que o maquinário interno não era original, tendo sido adulterado com peças chinesas. A modificação torna o item inautêntico e reduz o seu valor de mercado.

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Após ser confrontado, Peralta teria concordado em receber o acessório de volta e em devolver o valor pago ao cliente. A promessa, no entanto, nunca foi concretizada. Ao longo das diligências, o Patek Phillipe falsificado foi encontrado na casa do empresário, que tem passagens na polícia por crimes como estelionato, receptação, furto, apropriação indébita e ameaça.

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Ele pode responder por apropriação indébita, estelionato e crime contra a ordem tributária. Peralta foi preso duas vezes e acusado de ameaça através da Lei Maria da Penha em 2009. Ele também foi alvo da Operação Boca Rica, em 2019, quando seis lojas que compravam joias e ouro foram interditadas. Na época, foi indiciado por receptação de joias e um relógio Rolex de ouro furtados.