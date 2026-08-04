Dono de clínica estética em Laranjeiras é preso após pacientes denunciarem deformações

Uma clínica de procedimentos estéticos em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi interditada nesta terça-feira, 4, e o dono preso pela Polícia Civil. O nome dele ainda não foi divulgado.

As investigações começaram após denúncias de duas pacientes que notaram deformações físicas depois dos procedimentos. Em conjunto com a Delegacia do Consumidor (Decon), a Vigilância Sanitária do Rio e o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro conduziram as diligências.

Os policiais encontraram medicamentos vencidos e produtos impróprios para uso, que seriam utilizados em cirurgias plásticas. Além do proprietário, preso em flagrante, outras quatro pessoas foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos.

O caso acontece uma semana depois da interdição de uma clínica estética em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Na ocasião, vinte pacientes com sequelas denunciaram o estabelecimento.

Continua após a publicidade

Para pessoas que procuram fazer procedimentos estéticos, a Anvisa recomenda atenção à procedência da autorização do local, à aprovação do produto e à qualificação do profissional. Mais recomendações da Anvisa podem ser encontradas no gov.br.