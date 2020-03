Dono da rede Madero: “Sou contra esse lockdown. As pessoas devem produzir”

Após dizer que estava “100% com Bolsonaro”, o empresário Junior Durski, dono da rede paranaense de hamburguerias Madero e sócio do possível candidato à Presidência Luciano Huck, publicou um vídeo nesta segunda 23 em que se diz contra as ações de paralisação por conta do coronavírus.

“Eu sou totalmente contrário a esse lockdown. O Brasil não pode parar dessa maneira, o Brasil não aguenta. As pessoas têm que produzir, têm que trabalhar”, disse. “As consequências que vamos ter economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus. Eu sei que nós tínhamos que chorar e vamos chorar com cada uma das pessoas que morrerem com o coronavírus. Vamos cuidar, vamos isolar os idosos e as pessoas com algum problema de saúde. É nossa obrigação fazer isso. Mas não podemos por conta de 5000 pessoas ou 7000 pessoas que vão morrer… Eu sei que é muito grave, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil.”

Durski cita mortes mais numerosas por homicídio, desnutrição e tuberculose no Brasil, além de falar de problemas de saneamento básico e segurança pública. “Vamos pensar que tem que trabalhar. As pessoas vão morrer de loucura, por doenças psicológicas. Não vão ter emprego e não vão ter dinheiro para sustentar as famílias.”

O empresário citou que tem 8000 empregados e condições para passar até seis meses parado, mantendo os empregos. “Mas estou preocupado com o Brasil”, finalizou.