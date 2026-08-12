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Brasil

Dona de clínica estética no Rio é presa depois de 20 pacientes denunciarem sequelas

Ana Paula Lima de Souza Mariano se entregou à polícia após duas semanas foragida

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 19h19 | Atualizado em 12 ago 2026, 19h21
Entrada de um instituto de beleza com porta xadrez rosa e preto, duas cadeiras rosas na frente e um cartaz com QR code e serviços como preenchimento facial e botox
Clínica está interditada; Ana Paula se entregou à polícia após duas semanas foragida. (@giromeriti/Instagram)
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Dona de uma clínica de estética em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a esteticista Ana Paula Lima de Souza Mariano foi presa preventivamente nesta quinta-feira, 12, depois de passar duas semanas foragida. Ela é investigada por procedimentos que deixaram sequelas em pelo menos 22 clientes. De acordo com a Polícia Civil, Ana Paula não tinha especialização e usou materiais proibidos ou fora da validade.

As pacientes relataram infecções, dores intensas e deformidades. Algumas precisaram ser internadas em decorrência das complicações causadas pelos procedimentos. Uma das biópsias acusou o uso de polimetilmetacrilato, substância conhecida pela sigla PMMA, que a Agência Nacional de Viligância Sanitária (Anvisa) contraindica para fins estéticos. 

A investigação começou em maio, quando a clínica foi interditada depois das primeiras denúncias de pacientes. Ana Paula vai responder por lesão corporal grave, crime contra relação de consumo, exercício ilegal da medicina e associação criminosa. Uma assistente dela também está presa.

No período em que passou foragida Ana Paula continuou fazendo propaganda nas redes sociais. Ela passou a divulgar serviços de micropimentação e chegou a anunciar a abertura de uma filial da clínica na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A Justiça do Rio decretou a prisão por considerar que, em liberdade, a esteticista põe em risco a ordem pública. A reportagem não conseguiu contato com a defesa.

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