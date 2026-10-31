Dona de 900 franquias, Chilli Beans busca saída para dívida de R$ 340 milhões

A Chilli Beans, uma das maiores redes brasileiras de óculos e acessórios, entrou com um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar 340 milhões de reais em dívidas bancárias. O plano, elaborado em conjunto com os principais credores, prevê a revisão das condições de pagamento e um aporte de até 50 milhões de reais para financiar a reestruturação da companhia.

A iniciativa ocorre após a empresa enfrentar dificuldades para honrar outros compromissos financeiros. Em negociação anterior, a rede havia obtido prazo até 26 de outubro para buscar uma solução para uma dívida de 89 milhões de reais em debêntures, títulos emitidos para captar recursos de investidores. O impasse começou após o atraso de 16,5 milhões de reais em parcelas previstas para julho e agosto, levando os credores a suspender temporariamente a possibilidade de exigir o pagamento antecipado de todo o débito.

O novo plano contempla exclusivamente as obrigações financeiras com bancos. Dívidas com fornecedores, funcionários e outros parceiros comerciais não fazem parte da negociação. Itaú, Akron e Vega atuam como credores de referência e coordenam a operação que prevê a injeção de novos recursos na empresa.

Fundada pelo empresário Caito Maia, a Chilli Beans mantém cerca de 900 franquias no Brasil. Em comunicado à imprensa, o executivo demonstrou confiança na recuperação do negócio e mencionou os planos de expansão da marca, que completará 30 anos em 2027. “Este tem sido um período desafiador para o varejo brasileiro. Passamos por um momento difícil, mas saímos ainda mais fortes e conscientes do que representamos para milhares de consumidores e centenas de parceiros”, afirmou.

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