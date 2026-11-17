Dois vereadores de Sumaré (SP), cidade de quase 280. 000 habitantes na região metropolitana de Campinas, estão com os mandatos ameaçados devido a processos na Justiça de São Paulo envolvendo crimes graves como tráfico de drogas e corrupção. Os parlamentares na mira das autoridades são Hélio Silva (Cidadania), que era presidente da Câmara Municipal e hoje está preso, e Welington da Farmácia (MDB), que está no seu terceiro mandato no Legislativo municipal e segue no cargo, embora com o mandato também ameaçado.

Hélio Silva, conhecido como “Mister M” no esquema criminoso, segundo a investigação, foi preso em 9 de setembro deste ano sob acusações de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo. Então presidente da Câmara, ele foi alvo da Operação Archimagus, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) de Campinas, e é apontado como financiador de um esquema de compra, armazenamento e distribuição de entorpecentes na região.

Silva teve a prisão temporária prorrogada em outubro. Em novembro, a Justiça decretou a sua prisão preventiva, além de determinar seu afastamento da presidência da Câmara por 180 dias. Vereador há três mandatos, ele havia lançado sua candidatura a deputado federal pelo Cidadania em 2026 e ficou na suplência, com pouco mais de 1. 900 votos.

Já Welington da Farmácia foi condenado, em fevereiro deste ano, a oito anos e três meses de prisão em regime fechado por corrupção passiva. Ex-secretário municipal de Planejamento em 2018 e 2019 (na gestão do prefeito Luiz Dalben) e pai do atual vice-prefeito André da Farmácia (MDB), ele foi denunciado em 2022 por solicitar apartamentos como propina em troca da liberação de alvarás para empreendimentos imobiliários na cidade.

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Além da prisão, Welington foi condenado pela 2ª Vara Criminal de Sumaré à perda do mandato para o qual foi eleito em 2024. No entanto, ele recorre da sentença em liberdade e segue exercendo suas funções na Câmara Municipal até que uma decisão seja emitida pela segunda instância da Justiça de São Paulo.

Perda de mandato

Nos dois casos, a perda de mandato dos vereadores não é automática e depende de dois movimentos. Um deles é o trânsito em julgado das ações na Justiça (quando não houver mais possibilidade de recursos), o que impõe a cassação automática do direito ao posto ocupado pelos réus no Legislativo.

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Outro caminho seria a abertura de uma comissão processante pelo Legislativo local, que poderia resultar na avaliação política do episódio, de acordo com o regimento da Casa, e na cassação de mandatos.

No caso de Welington da Farmácia, o Legislativo decidiu esperar o trânsito em julgado do processo. Já em relação a Hélio Silva, o seu substituto interino na Mesa Diretora, Lucas Agostinho (União), disse que não recebeu nenhum pedido formal e, por isso, não encaminhou até agora a votação sobre a abertura de investigação.