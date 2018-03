Dois morrem após assalto a banco no Rio de Janeiro

Um assaltante e um cliente morreram após um assalto com reféns a uma agência bancária em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Por volta das 16h desta sexta-feira, os criminosos invadiram o banco e encontraram a reação dos seguranças da agência, iniciando uma troca de tiros.

Dois clientes foram atingidos e encaminhados ao Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Oeste. Um dos dois, um policial reformado, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O outro segue em atendimento. O criminoso atingido morreu no local.

Após a chega dos policiais, os cinco assaltantes fizeram 36 clientes como reféns até por volta das 19h, quando se entregaram. A negociação foi conduzida pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), que trouxe familiares de um dos criminosos para convencê-los a encerrar o assalto. Durante a ação, a rua Maria de Freitas, onde se localiza a agência, foi interditada.

Ao final do assalto, policiais do Bope iniciaram uma varredura no local – com os criminosos, foram apreendidas quatro pistolas e três revólveres. Paramédicos do batalhão atendem os reféns liberados no local.