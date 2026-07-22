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Brasil

Dois homens do Comando Vermelho são presos em ação da polícia no Rio

Ação conjunta das polícias Civil e Militar apreendeu também entorpecentes, armas e rádios.

Por Gustavo Villela 22 jul 2026, 16h29 | Atualizado em 22 jul 2026, 17h38
Mesa com itens apreendidos: uma pistola preta, carregadores, munições, um rádio comunicador, uma faca tática e sacolas plásticas cheias de objetos não identificados. Uma camiseta preta com estampa de águia e espadas está dobrada na frente
Armas e drogas apreendidas durante a operação (TV Globo/Reprodução)
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Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, realizada nessa quarta-feira, 22, na Zona Sudoeste do Rio, prendeu dois criminosos associados ao Comando Vermelho (CV), a maior facção do estado. Além das prisões, foram apreendidos entorpecentes, armas e rádios.

A ação ocorreu nas comunidades de César Maia, Fontela e Pombo Sem Asa. Segundo a Polícia Civil, a região era dominada pela milícia e, há pouco mais de um ano, foi tomada por criminosos do CV. Um estudo produzido pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (Geni/UFF) e pelo Instituto Fogo Cruzado (IFC), mostra que a guerra entre a facção e os grupos armados tem crescido naquela região da capital.  

A ofensiva dessa quarta-feira se baseou em uma investigação da 18ª DP (Praça da Bandeira) e integra a “Operação Contenção”. De acordo com a PCERJ, desde seu lançamento em outubro de 2025, dia da atividade policial mais letal da história do estado, nos complexos da Penha e do Alemão, 137 suspeitos foram mortos, 370 capturados. As ações apreenderam ainda 190 fuzis e mais de 51 mil munições.

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