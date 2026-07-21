Dois em cada três eleitores de Flávio Bolsonaro podem mudar voto para derrotar Lula, diz pesquisa
Ronaldo Caiado é o nome mais popular como 'voto útil' para o eleitorado à direita, indica levantamento Real Time Big Data
Publicada nesta terça-feira, 21, a pesquisa presidencial Real Time Big Data traz um importante recorte sobre o “voto útil” em cada candidato — isto é, a proporção do eleitorado que é movida majoritariamente pela rejeição e tende a escolher um nome não pelas propostas que apresenta, mas pelo seu potencial de derrotar o rival indesejado nas urnas.
Neste recorte, chama à atenção o alto índice de volatilidade dos apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Nada menos que dois terços (67%) dos eleitores do senador se dizem dispostos a trocar de voto, no primeiro turno, para derrotar o candidato que mais rejeitam — nomeadamente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Apenas 33% dos eleitores que declararam voto em Flávio Bolsonaro afirmam que manteriam a escolha até o fim, mesmo se percebessem que o senador teria menos condições de vencer Lula nas urnas. Em contraste, 73% dos apoiadores do atual presidente rejeitam a possibilidade de trocar de candidato movidos pelo “voto útil”.
No índice geral, a decisão definitiva sobre o voto no primeiro turno predomina com margem apertada: 51% dos entrevistados não trocariam de candidato em qualquer hipótese, enquanto 49% admitem a possibilidade.
Caiado é ‘segunda opção’ mais popular entre eleitores de Flávio
Caso Flávio Bolsonaro desistisse de concorrer — ou passasse a ser visto como competidor mais fraco contra Lula –, o principal beneficiado seria Ronaldo Caiado (PSD). Conforme a pesquisa, o ex-governador de Goiás representa a segunda opção de voto para 25%, ou um quarto, dos eleitores do filho “Zero Um” de Jair Bolsonaro.
Na sequência, aparecem o ativista Renan Santos (Missão), citado por 22% dos eleitores de Flávio, e o ex-governador Romeu Zema (Novo), segunda escolha de 20% dos apoiadores do senador.
Presidente — Segunda opção de voto — Eleitores de Flávio Bolsonaro
- Ronaldo Caiado (PSD): 25%
- Renan Santos (Missão): 22%
- Romeu Zema (Novo): 20%
- Joaquim Barbosa (DC): 10%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 5%
- Augusto Cury (Avante): 5%
- Lula (PT): 5%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 1%
- Nulo/Branco: 3%
- Não sabe/não respondeu: 3%
Curiosamente, Caiado também é a alternativa mais popular entre os eleitores de Lula, embora por uma margem consideravelmente menor: 9% dos lulistas escolheriam o goiano se não pudessem votar no atual presidente. Para a maioria dos apoiadores do petista (59%), não há segunda opção de voto.
Presidente — Segunda opção de voto — Eleitores de Lula
- Ronaldo Caiado (PSD): 9%
- Joaquim Barbosa (DC): 8%
- Augusto Cury (Avante): 6%
- Flávio Bolsonaro (PL): 3%
- Samara Martins (UP): 3%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 2%
- Edmilson Costa (PCB): 1%
- Hertz Dias (PSTU): 1%
- Nulo/Branco: 28%
- Não sabe/não respondeu: 31%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores em todo o Brasil entre os dias 18 e 20 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-05864/2026.