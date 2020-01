Dois atiradores invadem escola durante partida de futsal e deixam feridos

Dois homens armados invadiram o Centro Educacional Doris Johnson, em Fortaleza (CE), na noite desta quarta-feira 15 e deixaram três adolescentes feridos. Por volta das 19h30, durante uma partida de futsal promovida por um projeto social realizado na instituição, a dupla entrou na quadra vestindo capacetes de motociclistas e atirou contra as pessoas que estavam no local.

Por meio de nota oficial, o Centro Educacional informou que, entre os feridos, dois são alunos matriculados na instituição e a outra é uma jovem que assistia ao jogo. A instituição ainda afirmou que ninguém foi ferido gravemente e que os jovens já foram submetidos a procedimentos médicos e aguardam alta hospitalar.

O colégio trata o ocorrido como “caso isolado” e diz que as investigações sobre a autoria do tiroteio e a motivação estão com a Polícia Civil do estado. O Centro Educacional pediu a intensificação da segurança dentro da comunidade que está inserido, no Bairro José Walter, nos limites de Fortaleza com Maracanaú.

Procurada pela reportagem de VEJA, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará ainda não se pronunciou sobre o tiroteio.