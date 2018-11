Dois adultos e duas crianças morreram após a queda de um avião de pequeno porte, na manhã deste domingo, em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as quatro vítimas eram ocupantes da aeronave.

A queda aconteceu por volta das 11 horas da manhã. Não houve incêndio no local e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A identidade das vítimas não foi divulgada.