Do sul aos trópicos: a trajetória do elefante-marinho que agora apareceu em Copacabana

Ao que tudo indica, o elefante-marinho que apareceu descansando na faixa de areia da orla de Copacabana, na manhã desta terça-feira, 6, é o mesmo que passou nos últimos dias pelas praias de São Conrado e Icaraí, em Niterói. Desta vez, o animal apareceu na altura do Posto 3, onde foi novamente fotografado por banhistas e passantes curiosos.

O Corpo de Bombeiros arriou as bandeiras roxas, que indicam a presença de animais marinhos na praia, e a turma de curiosos pôde observar o animal de longe. Desde que foi avistado pela primeira vez no estado do Rio na manhã de sexta, o elefante-marinho tem se tornado sensação nas redes sociais. “Ele está passeando pelo Rio de Janeiro”, brincou uma usuária.

Especialistas explicam que, em determinados períodos do ano, os elefantes-marinhos-do-sul deixam as suas colônias e passam meses navegando pelos oceanos em busca de comida. A maior parte das colônias fica em ilhas próximas a Antártica, mas há também agrupamentos continentais, como o da Península Valdés, na costa da Argentina. Durante o período em que se distanciam delas, o deslocamento pela costa da América do Sul é comum, principalmente na costa do Uruguai e do Sul do Brasil. Esta não é a primeira vez que um animal se dispõe a explorar mais ao norte, alcançando a costa do Rio de Janeiro.

Dois dias depois de ser avistado nas praias de São Conrado e do Recreio, o elefante-marinho foi encontrado no domingo, próximo à orla de Icaraí, em Niterói. Deste lado da Baía de Guanabara, foi observado dentro do mar, com a cabeça para fora da água. Hoje, voltou a aparecer descansando na areia, na praia de Copacabana. Em algum momento, o animal vai precisar voltar para as colônias onde a espécie se reproduz e troca a pelagem, mas, por enquanto, o novo morador continua residindo provisoriamente no estado fluminense.