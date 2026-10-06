⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Brasil

Do sul aos trópicos: a trajetória do elefante-marinho que agora apareceu em Copacabana

Ao que tudo indica, animal é o mesmo que apareceu nas praias de São Conrado e Icaraí, em Niterói

Por Gustavo Villela 6 out 2026, 18h28 | Atualizado em 7 out 2026, 14h11
À esquerda, um lobo-marinho cinza-escuro sentado na areia da praia, com o pescoço esticado e olhando para cima. Ao fundo, o mar agitado e montanhas sob um céu nublado. À direita, um close do rosto do lobo-marinho, com os olhos fechados e expressão tranquila, deitado na areia clara
Animal "posando" em Copacabana e descansando em São Conrado (Bruno Boni/Reprodução)
Continua após publicidade
Do sul aos trópicos: a trajetória do elefante-marinho que agora apareceu em Copacabana Priorize VEJA no Google

Ao que tudo indica, o elefante-marinho que apareceu descansando na faixa de areia da orla de Copacabana, na manhã desta terça-feira, 6, é o mesmo que passou nos últimos dias pelas praias de São Conrado e Icaraí, em Niterói. Desta vez, o animal apareceu na altura do Posto 3, onde foi novamente fotografado por banhistas e passantes curiosos.

O Corpo de Bombeiros arriou as bandeiras roxas, que indicam a presença de animais marinhos na praia, e a turma de curiosos pôde observar o animal de longe. Desde que foi avistado pela primeira vez no estado do Rio na manhã de sexta, o elefante-marinho tem se tornado sensação nas redes sociais. “Ele está passeando pelo Rio de Janeiro”, brincou uma usuária.

Especialistas explicam que, em determinados períodos do ano, os elefantes-marinhos-do-sul deixam as suas colônias e passam meses navegando pelos oceanos em busca de comida. A maior parte das colônias fica em ilhas próximas a Antártica, mas há também agrupamentos continentais, como o da Península Valdés, na costa da Argentina. Durante o período em que se distanciam delas, o deslocamento pela costa da América do Sul é comum, principalmente na costa do Uruguai e do Sul do Brasil. Esta não é a primeira vez que um animal se dispõe a explorar mais ao norte, alcançando a costa do Rio de Janeiro.

Dois dias depois de ser avistado nas praias de São Conrado e do Recreio, o elefante-marinho foi encontrado no domingo, próximo à orla de Icaraí, em Niterói. Deste lado da Baía de Guanabara, foi observado dentro do mar, com a cabeça para fora da água. Hoje, voltou a aparecer descansando na areia, na praia de Copacabana. Em algum momento, o animal vai precisar voltar para as colônias onde a espécie se reproduz e troca a pelagem, mas, por enquanto, o novo morador continua residindo provisoriamente no estado fluminense.

Siga
Publicidade
TAGS:
Animais
Natureza e Meio Ambiente
Niterói
Rio de Janeiro
Vida Marinha
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).