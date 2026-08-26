Do pepino à passagem aérea: os 15 itens que mais caíram de preço, segundo o IPCA-15

O IPCA-15 registrou deflação de 0,40% em agosto, puxada principalmente pelas quedas nos grupos Habitação, Transportes e Alimentação e bebidas. Entre os subitens pesquisados, o pepino liderou o ranking nacional de baixas, com recuo de 29,09%, seguido por tomate (-27,38%) e batata-inglesa (-25,14%).

O grupo Alimentação e bebidas caiu 0,57% no mês, influenciado principalmente pela redução de 0,97% na alimentação no domicílio. Além do tomate e da batata-inglesa, a cenoura recuou 17,05%, enquanto outros alimentos também apareceram entre os 15 subitens que mais baratearam em agosto, como abobrinha (-12,05%), couve-flor (-9,60%), laranja-baía (-8,67%) e laranja-lima (-8,64%).

Em Transportes, a variação passou de alta de 0,11% em julho para queda de 1,00% em agosto. As passagens aéreas recuaram 13,30%, o quinto maior recuo entre todos os subitens, enquanto os combustíveis caíram 1,43% no mês.

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Já o grupo Habitação teve queda de 1,41%, influenciado principalmente pela redução de 6,25% na energia elétrica residencial. O recuo da conta de luz foi provocado pela incorporação do bônus de Itaipu nas faturas emitidas em agosto e teve o principal impacto negativo individual sobre o resultado geral do IPCA-15.

A energia elétrica residencial ficou entre os 15 subitens que mais caíram de preço no mês, assim como o transporte por aplicativo, que recuou 5,20%. Entre os alimentos, também apareceram na lista o açaí em emulsão (-11,66%), o brócolis (-6,51%), o peixe-filhote (-5,64%) e o repolho (-5,16%).

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A queda de preços desses produtos e serviços ajudou a levar o IPCA-15 de uma alta de 0,06% em julho para uma deflação de 0,40% em agosto. Esta foi a primeira deflação do indicador em um ano e a maior queda desde agosto de 2022, quando o índice havia recuado 0,73%.

Na contrapartida, alguns itens registraram altas expressivas em agosto. O limão liderou os aumentos, com avanço de 34,14%, seguido por melancia (13,66%), mamão (10,77%) e manga (9,19%). Também subiram os preços do cigarro, com reajuste de 5,56%, além de itens como peixe-serra, peixe-cavala, banana-da-terra e leite longa vida.

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No acumulado do ano, o IPCA-15 registra alta de 3,09%. Em 12 meses, a variação acumulada é de 4,24%.