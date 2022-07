Do alto, o Rio continua lindo

Visto do espaço, o Rio de Janeiro é ainda mais lindo — apesar, é claro, de toda a desigualdade social, antessala da violência. Esta imagem noturna foi feita no dia 4, durante uma passagem da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) pelos céus da capital fluminense. De 420 quilômetros de altura, mostra a Baía de Guanabara com a Ponte Rio-Niterói no centro e luzes dos barcos no mar. De um lado, onde o brilho é mais intenso, está a capital. Do outro, mais apagado, a cidade de Niterói. Não é difícil identificar os principais cartões-postais da cidade. A porção escura no lado carioca é o Parque Nacional da Tijuca, na ponta do qual, embora não esteja aparente, fica o Cristo Redentor. Também despontam, mais acima, as ilhas do Governador e do Fundão. Abaixo, estão as praias de Copacabana, Ipanema, São Conrado e um pedacinho da Barra da Tijuca. Do outro lado do estreito, veem-se, em Niterói, a Ponta d’Areia, Santa Rosa e Icaraí. Na parte de baixo, é possível enxergar as praias de Boa Viagem e das Flechas, entre as quais fica o Museu de Arte Contemporânea, projetado por Carlos Niemeyer. Além da fotografia noturna da Baía de Guanabara, a Nasa divulgou retratos de Curitiba e São Paulo feitos na mesma ocasião. As duas capitais podem ser vistas brilhando pelas luzes noturnas. As imagens oferecidas agora pela ISS, projeto que envolve cinco agências espaciais internacionais, são fascinantes — seria um bálsamo se um olhar mais aproximado, ali embaixo, também só entregasse beleza.

Publicado em VEJA de 27 de julho de 2022, edição nº 2799