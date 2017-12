Divisão no STF, privatização e PIB nas manchetes de 26/12/17

Divisão no Supremo Tribunal Federal (STF), opinião dos brasileiros sobre as privatizações e previsão de alta do PIB estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta terça-feira. No Estado de S.Paulo, a Primeira Turma do STF é favorável a 16% dos pedidos de habeas corpus e a Segunda, a 40% dos casos. Na Folha de S.Paulo, 70% das pessoas no Brasil são contra as privatizações, principalmente no Norte e no Nordeste e entre eleitores de Lula. Economia terminará 2017 com crescimento de 1%, o dobro do esperado, e inflação e juros em baixa, segundo o Globo.



O Estado de S.Paulo

Soltura de presos expõe divisão dentro do Supremo

Enquanto a Primeira Turma do STF é favorável, total ou parcialmente, a 16% dos pedidos de habeas corpus – incluindo os preventivos –, a Segunda tem o mesmo entendimento em 40% dos casos. O período analisado vai de junho de 2015 a outubro deste ano. Diante da diferença entre as decisões, advogados admitem que preparam a defesa de acordo com a filosofia de cada ministro.

Folha de S.Paulo

70% dos brasileiros são contra as privatizações

Levantamento do Datafolha mostra que 7 em cada 10 brasileiros se opõem à privatização de estatais. São mais resistentes à negociação de companhias públicas, como a Eletrobras e a Petrobras, os moradores de Norte (78%) e Nordeste (76%) e os que declaram voto em Lula (80%) em 2018.

O Globo

Analistas já preveem alta de até 3% do PIB em 2018

O resultado da economia neste fim de ano, com PIB em alta e juros e inflação em baixa, levou analistas a refazer previsões e projetar crescimento de até 3% em 2018. O ano de 2017 terminará melhor do que o esperado, com expansão perto de 1%, contra a expectativa de 0,5% de meses atrás. Mas a retomada deve ser turbulenta.

Falta delegado em 50% das cidades

Uma em cada duas cidades não tem delegado de polícia, mostra levantamento feito pelo jornal em 11 estados que reúnem mais de três mil municípios. Há casos em que moradores têm de percorrer até 100 quilômetros para ir a uma delegacia.

Valor Econômico

China lidera aquisições no país e busca novos setores

Os chineses mantiveram a liderança e avançaram mais um pouco neste ano no ranking de fusões e aquisições realizadas por estrangeiros no Brasil. Com investimento de US$ 10,68 bilhões, a China foi responsável por 35% desses negócios no país, ante 32% em 2016.

Jornal do Commercio

Família protesta e acusa falhas no caso Remis

Parentes e amigos na jovem de 24 anos morta pelo namorado não se conformam com o fato dela já ter prestado queixa contra o suspeito antes e o homicídio não ter sido evitado. Polícia diz que está apurando o que houve.