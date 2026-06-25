‘Divergências fazem parte’, diz Valdemar sobre rusgas entre Michelle e Flávio

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi às redes nesta quinta-feira, 25, para comentar as rusgas entre Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Na noite de quarta, 24, a ex-primeira-dama publicou longos vídeos acusando o presidenciável de desrespeitá-la e de agir para mantê-la fora das decisões do partido.

Para o cacique da legenda, desentendimentos “fazem parte” da troca política, sobretudo entre os correligionários que, segundo ele, defendem o pensamento individual.

“Michelle e Flávio conhecem muito bem nosso presidente Bolsonaro e sabem do grande respeito que ele tem às convicções e aos pensamentos individuais, e isso se tornou um dos princípios mais valiosos do nosso partido”, escreveu Valdemar, acrescentando que a liberdade de expressão é a “verdadeira essência da democracia”.

“Divergências fazem parte de qualquer ambiente vivo, plural e comprometido com ideias. Elas não nos enfraquecem; ao contrário, nos tornam mais maduros e mais preparados para os desafios que enfrentamos”, prosseguiu.

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O cacique finalizou o comunicado afirmando que ainda não conversou com Michelle e Flávio sobre o tema — algo que deve acontecer em breve –, mas reiterou que o PL está focado em vencer as eleições contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Reação

Após a publicação do vídeo em que diz ter sido maltratada por Flávio Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro negou, nesta quinta-feira, 25, que haja uma briga entre os dois.

Em publicação nas redes sociais, Michelle disse que “não há briga, nem competição” e pediu para que os trechos da fala dela não sejam tirados de contexto.

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Na gravação divulgada na quarta, 24, ela disse que o enteado a humilhou. “Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou o telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante, então eu me recolhi”, falou.

Assista aqui aos vídeos completos de Michelle sobre Flávio Bolsonaro.

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Humilhação e Ciro Gomes

Nas gravações de quarta-feira, 24, Michelle Bolsonaro pontua como um dos principais motivos do desentendimento com Flávio a “humilhação” que diz ter sofrido na construção do palanque do PL no Ceará. A ex-primeira-dama, à época, se manifestou contra o partido apoiar a candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo — pelo fato de Ciro ter feito duras críticas a Jair Bolsonaro. Na esteira da contrariedade, ela foi rebatida não apenas por Flávio, mas também pelos irmãos Eduardo Bolsonaro (PL-SP), ex-deputado federal, e o ex-vereador Carlos Bolsonaro.