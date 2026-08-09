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Brasil

Distribuição de livros didáticos pelo governo Lula entra na mira do MPF

Procedimento apura suposta 'omissão administrativa' de órgãos do governo Lula na distribuição de material em braille

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 16h01
Fachada do Ministério da Educação, um prédio alto com muitas janelas espelhadas que refletem o céu. À esquerda, uma parede branca com o nome MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO em letras douradas. Palmeiras e folhagens verdes adornam a base do edifício, com um telefone público amarelo visível. O céu está claro, indicando um dia ensolarado
Ministério da Educação (MEC) (Reprodução/Reprodução)
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O Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) viraram alvos, na semana passada, de um procedimento do MPF.

O caso envolve a suposta “omissão administrativa” desses órgãos do governo Lula na distribuição de material didático em braille a estudantes. As denúncias citam problemas registrados neste atual ano letivo.

Dados do MEC, mostram que a pasta concluiu no fim do mês passado a postagem de todos os livros didáticos em formato braille-tinta previstos para o ano.

Os materiais são destinados aos estudantes com deficiência visual matriculados nos anos iniciais e finais do ensino fundamental da rede pública.

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“Até julho, foram postados 16.652 exemplares. Desse total, 16.147 já foram entregues diretamente aos estudantes. Os 505 materiais restantes integram a reserva técnica do programa e poderão atender às demandas decorrentes da matrícula de novos estudantes ao longo do ano letivo”, diz o ministério.

A produção das obras em braille-tinta é realizada com base nas escolhas registradas pelas próprias redes de ensino, por meio do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Após a indicação das escolas, os livros selecionados passam pelo processo de transcrição e adaptação técnica para o formato acessível.

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