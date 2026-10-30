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Brasil

Disputa entre Lula e Flávio vai continuar no TSE com investigações eleitorais

Processos já abertos incluem canais de WhatsApp, redes sociais, Sapucaí e Barretos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 06h01
Membros de um tribunal ou comissão sentados em uma bancada de madeira escura, com um brasão dourado ao centro. Ao fundo, uma parede de madeira e a bandeira do Brasil. Homens de terno e gravata, alguns com togas, participam da sessão. O chão é coberto por um tapete vermelho
Plenário do TSE durante sessão de julgamento  (Antonio Augusto/TSE)
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Apesar do fim da eleição, a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro continuará no TSE. Tramitam no tribunal 18 ações de investigação judicial eleitoral (Aijes), que vão analisar possíveis abusos cometidos pelas duas campanhas.

Doze desses processos são contra a chapa do petista, enquanto seis miram o senador derrotado. No pior cenário, esse tipo de ação pode levar à cassação do mandato e à inelegibilidade.

As ações tratam de temas como os canais Exército de Lula e Tropa do Flávio, irregularidades nas redes sociais, o desfile de Carnaval em homenagem ao presidente e a participação de Flávio na Festa de Barretos.

Todos os processos são relatados pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

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O número de investigações ainda pode aumentar, já que seis pedidos aguardam para ser analisados.

Além disso, Flávio anunciou que pretende apresentar uma nova ação, sobre um suposto abuso da máquina pública por Lula. O prazo para ajuizar uma Aije termina com a diplomação dos eleitos, o que deve ocorrer em dezembro.

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