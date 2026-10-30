Disputa entre Lula e Flávio vai continuar no TSE com investigações eleitorais

Apesar do fim da eleição, a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro continuará no TSE. Tramitam no tribunal 18 ações de investigação judicial eleitoral (Aijes), que vão analisar possíveis abusos cometidos pelas duas campanhas.

Doze desses processos são contra a chapa do petista, enquanto seis miram o senador derrotado. No pior cenário, esse tipo de ação pode levar à cassação do mandato e à inelegibilidade.

As ações tratam de temas como os canais Exército de Lula e Tropa do Flávio, irregularidades nas redes sociais, o desfile de Carnaval em homenagem ao presidente e a participação de Flávio na Festa de Barretos.

Todos os processos são relatados pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

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O número de investigações ainda pode aumentar, já que seis pedidos aguardam para ser analisados.

Além disso, Flávio anunciou que pretende apresentar uma nova ação, sobre um suposto abuso da máquina pública por Lula. O prazo para ajuizar uma Aije termina com a diplomação dos eleitos, o que deve ocorrer em dezembro.