“Discurso de Bolsonaro é um abuso que precisa ser examinado”

A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva discute no momento que providências deve tomar em relação à postura de Jair Bolsonaro nas comemorações do 7 de Setembro. Na cerimônia ocorrida em Brasília na manhã deste feriado, o presidente fez uma pregação explícita pela reeleição, enfatizando o que considera feitos de seu governo, entre os quais, a redução do preço da gasolina e a distribuição do auxílio emergencial. Para o núcleo político e jurídico em torno de Lula, o tom da cerimônia feriu as regras eleitorais. A ideia é continuar acompanhando o restante das comemorações ao longo desta quarta para definir se a campanha petista irá ingressar ou não com alguma ação junto ao TSE. “Não há dúvidas de que houve a utilização da estrutura da Presidência da República com objetivos políticos e eleitorais. Trata-se de um abuso de poder econômico que precisa ser examinado pelo TSE. Isso pode trazer prejuízos muito significativos à simetria concorrencial do pleito”, afirma Marco Aurélio de Carvalho, um dos líderes do Prerrogativas, grupo de advogados ligados a Lula. “Acho que hoje houve inequívoca utilização da máquina pública com promoção eleitoral explícita! Se isso não é conduta vedada e abuso de poder, não sei mais o que é!”, completa ele.