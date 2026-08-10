Discord se manifesta, após evento trágico que mobilizou Janja no governo

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A primeira-dama Janja da Silva voltou a defender o banimento do Discord no Brasil, mesmo após a Advocacia-Geral da União (AGU) se reunir com a plataforma. Ela reforçou a posição citando o caso do suicídio de uma jovem de 13 anos durante transmissão no aplicativo. O Discord informou ter desativado servidores e prometeu um plano de segurança à AGU.

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A primeira-dama Janja da Silva voltou a pedir o banimento das operações do Discord no Brasil, mesmo após a Advocacia-Geral da União (AGU) ter se reunido com representantes da plataforma na última sexta-feira, como mostrou o Radar.

No sábado 8, durante evento de celebração dos 30 anos do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), em Taboão da Serra (SP), Janja reafirmou sua posição, sustentando que a empresa deve ser banida no país, especialmente após o caso do suicídio de uma jovem de 13 anos durante uma transmissão no aplicativo.

Ao Radar, o Discord informou ter desativado o servidor restrito que promovia automutilação e abrigava indivíduos envolvidos em práticas criminosas. Segundo a plataforma, equipes especializadas realizam monitoramento constante dos conteúdos que circulam na plataforma para identificar e mitigar ameaças aos usuários.

A empresa argumenta que colabora com investigações locais e atua para coibir comportamentos abusivos na rede. “Como resultado das denúncias proativas feitas pelo Discord e das respostas às solicitações das autoridades policiais, extremistas violentos foram detidos pelas autoridades”, defendeu a plataforma.

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Apesar do tom incisivo da primeira-dama, o Discord já havia concordado em entregar à AGU um plano de ação para corrigir falhas de segurança e reforçar a proteção a crianças e adolescentes.