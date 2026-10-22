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Brasil

Diretora de presídio no Rio é exonerada por desvio de alimentos; veja o que foi encontrado

Agentes encontraram carnes e queijos no porta-malas do carro de Graça Maria Silva de Souza, diretora do Instituto Penal Oscar Stevenson

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 09h24
Fachada escura do Instituto Penal Oscar Stevenson, com letras brancas e um brasão dourado ao centro. Arame farpado no topo da estrutura.
Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na Zona Norte do Rio. (./Reprodução)
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Graça Maria Silva de Souza, diretora do Instituto Penal Oscar Stevenson, foi exonerada nesta quarta-feira, 21, por suspeita de desvio de produtos alimentícios da prisão, localizada em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Após o recebimento de uma denúncia e monitoramento, a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), por meio da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (Ssispen) e da Corregedoria da instituição, flagraram a diretora com alimentos no porta-malas do seu carro.

Foram encontrados achocolatados, café, carne, frango, frutas, leite, linguiça, óleo, peixe e queijos. Os agentes questionaram a origem dos produtos e solicitaram uma nota fiscal ou comprovante da compra. Souza, por sua vez, alegou que os produtos foram recolhidos já que não seriam mais consumidos na unidade prisional feminina. Ela também disse que os alimentos seriam destinados a um centro espírita.

“A servidora foi encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso), onde foi autuada em flagrante por crime de peculato. Imediatamente, ela foi afastada da função e um Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado para apuração rigorosa no âmbito disciplinar”, informou a secretaria em nota. “A Seppen reforça que não compactua com quaisquer desvios de conduta e cometimento de crimes praticados por seus servidores, e mantém atuação permanente no combate a essas práticas, por meio da Corregedoria e da Ssispen.

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