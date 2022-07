Diretora de creche desviava dinheiro do Fundeb para comprar cigarros

A Polícia Federal do Rio de Janeiro está nas ruas a procura de uma diretora de creche na comunidade da Rocinha, Zona Sul da Cidade, acusada de ter desviado mais de 6 milhões de reais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). De acordo com as investigações, a verba era usada para viagens, compras de bebidas alcoólicas, cigarros, perfume importado e até composto natural para aumento de libido.

A diretora também é investigada por falsificação de documentos para forjar o número de crianças atendidas pela instituição e garantir o recebimento mais dinheiro público. Pelo menos 30 agentes participam da operação de buscas da acusada e do marido dela, que também estaria envolvido no esquema de desvios. Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro. A investigação que deflagrou a “Operação Desfralde” começou em 2021, por informações repassadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Em nota, a PF informou que “o mandado de busca e apreensão foi devidamente cumprido na comunidade. Todavia, os investigados, alvos dos mandados de prisão preventiva, não estavam no local. As diligências continuam com o objetivo de localizá-los”. Os dois serão indiciados pelos crimes de peculato e estelionato majorado, cujas penas somadas podem chegar a 18 anos de reclusão.