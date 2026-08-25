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Diretor do Rio Open anuncia mudanças no torneio para 2027: ‘expectativa é a melhor possível’

Tênis vive melhor momento em relação à procura do público, ressalta Lui Carvalho

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 17h08 | Atualizado em 26 ago 2026, 10h29
Quadra de tênis de saibro iluminada por holofotes, com dois jogadores em partida e um árbitro na cadeira. As arquibancadas estão lotadas de espectadores, e ao fundo, montanhas escuras sob um céu nublado, com o Cristo Redentor visível no topo de uma delas
Rio Open 2025, no Jockey Club Brasileiro. 23/02/2025 (Daniel Castelo Branco/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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O diretor-geral do Rio Open, Lui Carvalho, afirmou nesta segunda-feira, 25, que o tênis vive seu melhor momento em relação à procura do público. Em evento para anunciar uma série de mudanças para a próxima edição do torneio, prevista para fevereiro de 2027, ele atribuiu o fenômeno nomes estrelados, como João Fonseca, de 20 anos, e Beatriz Haddad, 30. 

“A expectativa é a melhor possível. Estava comentando que é um projeto que a gente não fez ser possível da noite para o dia. A gente já vem estudando mudanças e esse plano de expansão há algum tempo, dada a demanda altíssima por procura por ingressos do Rio Open, que esgotam rapidamente desde 2022, depois da pandemia”, disse Carvalho. “E, depois disso, veio o João Fonseca, que só agregou ainda mais nesse movimento, que já havia sido fortalecido pela Bia (Haddad) no passado. Acho que o tênis vive um momento muito único e especial nesse sentido da demanda.”

A maior das mudanças está na ampliação da área total do evento, de 40.000 m² para 67.000 m² , um crescimento de cerca de 67%. A decisão tem como objetivo aumentar o número de ingressos disponíveis e melhorar o fluxo nas áreas externas, com o Cristo Redentor como plano de fundo, no Jockey Club Brasileiro.

+ A ambiciosa expansão do Rio Open para 2027; veja detalhes

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A expectativa é de que as melhorias sejam capazes de abarcar um público cada vez maior — a previsão é de um pulo de 50% no número de espectadores, muitos deles atraídos pelo histórico desempenho de João Fonseca. A nova estrutura também contará com quatro quadras de jogos, com ampliação da capacidade da central (para 9.500, mais do que o dobro da versão anterior) e da quadra 1 (2.500 pessoas, uma disparada de 110%).

Além disso, haverá uma área de gastronomia exclusiva e uma nova Praça Rio Open, onde quem estiver circulando pelo complexo poderá acompanhar as partidas por um telão. A expansão é reflexo de “um momento de forte crescimento do tênis no país, que já vinha se consolidando nos últimos anos, com o aumento do interesse de fãs e praticantes e a evolução do mercado”, de acordo com a organização do torneio.

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O evento também se compromete com esforços de sustentabilidade e meio ambiente, como iniciativas voltadas à gestão das emissões de carbono e de resíduos. Nas últimas edições, foram neutralizadas 7.957 toneladas de CO₂. Em paralelo, mais de 21 toneladas de resíduos recicláveis foram coletadas, além de ações de compostagem, reciclagem e redução do uso de plásticos, em 2025. Há, ainda, o programa social Rio Open Ace, que busca usar o esporte como ferramenta de inclusão, educação e desenvolvimento. Mais de 1.000 famílias são beneficiadas por ano.

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