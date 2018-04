Diretor do Fortaleza é morto a tiros em frente a agência bancária

Um membro da diretoria do Fortaleza foi morto a tiros nesta segunda-feira na capital cearense. Roberto Mamede Studart Soares, de 54 anos, diretor de Esportes Amadores e Olímpicos do clube, foi assassinado depois de sair de uma agência bancária na Avenida Santos Dumot, no bairro Papicu.

Imagens de uma câmera de segurança no local do crime mostram Studart entrando em seu carro às 14h17. Em seguida, com a porta ainda entreaberta, o diretor do Fortaleza foi surpreendido por um homem armado, que havia pulado uma grade para entrar no estacionamento da agência.

Roberto Studart reagiu ao assalto e trocou agressões com o criminoso, que chegou a cair no chão. Neste momento, Studart saiu do veículo e perseguiu o assaltante, que disparou pelo menos duas vezes.

Depois dos tiros, é possível ver na filmagem uma moto passando ao lado do local onde estava o corpo do diretor do Fortaleza. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, “outro homem dava cobertura à ação criminosa em uma motocicleta”.

Ainda conforme a pasta, nenhum bem foi roubado na tentativa de assalto e as polícias Civil e Militar fazem buscas na região para prender os criminosos.

Por meio de nota, o Fortaleza anunciou luto de três dias. O clube informou ainda que o velório de Roberto Studart acontece a partir das 23h na funerária Ternura, no bairro Aldeota.