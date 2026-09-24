Ex-diretor do Banco Genial e delator do caso Master são alvos da Operação Carbono Oculto

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira, 24, a terceira fase da Operação Carbono Oculto em sete estados. São cumpridos mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina e Espírito Santo.

A ação tem como objetivo aprofundar as investigações sobre uma suposta lavagem de dinheiro por um grupo criminoso na compra da distribuidora de combustíveis Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., conhecida como Terrana.

Entre os alvos, estão o ex-diretor do Banco Genial (veja nota da instituição ao fim da reportagem), Humberto Arthur Tupinambá Neto, e o dono da Entre Investimentos, Antonio Carlos Freixo Junior, que assinou um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR) no âmbito do caso do Banco Master.

Ao todo, a operação mira 29 endereços vinculados a 13 pessoas físicas e 24 pessoas jurídicas. Segundo o Ministério Público de SP, as investigações apontaram que um grupo criminoso criou uma estrutura financeira e societária para “ocultar e dissimular os reais proprietários de uma usina sucroalcooleira no interior do Estado de São Paulo”, além de ocultar patrimônios. As apurações revelaram, ainda, movimentações de R$ 370 milhões em direitos creditórios da Terrana.

“Embora a titularidade formal da empresa sucroalcooleira estivesse distribuída entre fundos de investimento e outras empresas aparentemente independentes, os elementos reunidos indicam que a estrutura foi organizada para preservar o controle econômico dela sem que os reais beneficiários fossem revelados”, afirmou em nota.

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‘Aparência de legitimidade’

O esquema, segundo o MPSP, conferia “aparência de legitimidade à operação” e dificultava a identificação dos beneficiários. Análises também indicaram que a aquisição da distribuidora foi possível através de uma rede intricada que envolvia bancos, fundos de investimento, escritório de advocacia, holdings, empresas patrimoniais e de fachada.

Mais de R$ 120 milhões teriam sido movimentados entre esses empreendimentos e contas em Fintechs, de onde o valor era repassado para uma conta da usina. Em paralelo, uma das empresas financeiras mencionadas registrou transações de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025.

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As diligências também constataram que recursos foram usados para comprar cotas de um fundo imobiliário. No entanto, as propriedades “já haviam sido previamente transferidos para empresas patrimoniais e, posteriormente, para fundos imobiliários”. Na prática, os bens estavam sob controle do grupo, mas não faziam oficialmente parte dos respectivos patrimônios pessoais, em uma espécie de “blindagem patrimonial”.

“Portanto, a investigação constata a construção e a interligação de múltiplas estruturas de lavagem de capitais, não apenas pela organização criminosa atuante em todo o setor de combustíveis, mas essencialmente por operadores do mercado financeiro que prestam serviços de lavagem de capitais, consistindo em verdadeiras convergências criminosas à disposição de múltiplos grupos criminosos”, disse o MPSP.

Nota do Banco Genial

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O Banco Genial esclarece que Humberto Tupinambá não integra a Diretoria e não é sócio da instituição desde maio de 2026, quando ocorreu sua destituição.

Todas as informações relacionadas às operações envolvendo o Fundo Radford, inclusive aquelas relacionadas às empresas Berna e Branson Holdings, que estavam em poder da instituição foram fornecidas pela própria Genial ao GAECO-SP. Em relação às operações mencionadas, também foram realizadas as comunicações cabíveis ao COAF, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis.

No âmbito dessas operações, a Genial atuou dentro das atribuições que lhe competiam, observando os procedimentos, normas e regulamentos aplicáveis, considerando as informações disponíveis à instituição à época.

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A partir do conhecimento dos fatos, a instituição adotou medidas adicionais de governança e controle, incluindo a instauração de processo de Inspetoria interna, a revisão da governança das operações de crédito, o afastamento do então diretor dos respectivos processos decisórios e sua posterior destituição. A Genial também contou com o apoio de especialistas externos para a revisão e o aprimoramento de seus processos e controles.

Após a deflagração da Operação Carbono Oculto, a Genial renunciou à administração do Fundo Radford e manteve sua postura de colaboração com as autoridades, fornecendo as informações e os documentos solicitados.

A instituição permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações e prestar todos os esclarecimentos que se façam necessários.