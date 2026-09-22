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Direita ou esquerda: quem mais cresceu no Rio nos últimos vinte anos?

Estudo da UFRJ aponta histórico de transformações na política fluminense

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 12h00
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O plenário da Alerj (Thiago Lontra/ALERJ/Divulgação)
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Uma nova pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) aponta que a partidos de direita ampliaram significativamente sua presença nas principais bancadas legislativas do estado nas últimas duas décadas. Segundo o levantamento do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada (LAPPCOM), a participação de políticos classificados nesse campo passou de 52% das cadeiras da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), em 2002, para 67%  em 2022. Na Câmara dos Deputados, os partidos de direita também somam 67% da bancada fluminense atual, enquanto a esquerda representa apenas 23%.

A mudança, porém, não ocorreu apenas no tamanho das bancadas. De acordo com a pesquisa, também houve uma transformação dentro do próprio campo da direita, com a perda de espaço de siglas mais tradicionais e o crescimento de partidos classificados em posições mais à direita, incluindo a extrema-direita. Na Alerj, a direita ultrapassou 60% das cadeiras a partir de 2006, teve oscilações nas eleições seguintes e voltou a crescer até alcançar os 67% registrados em 2022. A classificação do estudo é baseada em critérios da ciência política e é atualizada conforme mudanças no posicionamento dos partidos e o surgimento de novas siglas.

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