Direita ou esquerda: quem mais cresceu no Rio nos últimos vinte anos?

Uma nova pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) aponta que a partidos de direita ampliaram significativamente sua presença nas principais bancadas legislativas do estado nas últimas duas décadas. Segundo o levantamento do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada (LAPPCOM), a participação de políticos classificados nesse campo passou de 52% das cadeiras da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), em 2002, para 67% em 2022. Na Câmara dos Deputados, os partidos de direita também somam 67% da bancada fluminense atual, enquanto a esquerda representa apenas 23%.

A mudança, porém, não ocorreu apenas no tamanho das bancadas. De acordo com a pesquisa, também houve uma transformação dentro do próprio campo da direita, com a perda de espaço de siglas mais tradicionais e o crescimento de partidos classificados em posições mais à direita, incluindo a extrema-direita. Na Alerj, a direita ultrapassou 60% das cadeiras a partir de 2006, teve oscilações nas eleições seguintes e voltou a crescer até alcançar os 67% registrados em 2022. A classificação do estudo é baseada em critérios da ciência política e é atualizada conforme mudanças no posicionamento dos partidos e o surgimento de novas siglas.